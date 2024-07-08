سميرة سعيد: جمهور مهرجان موازين ذواق وحفلى أعاد لى ذكريات الطفولة

قالت الديفا سميرة سعيد عن حفلها بمهرجان موازين، إنه من أجمل الحفلات التي قدمتها، خاصة وأن المهرجان مهرجان عريق ودورته ال ١٩ تشكل عودة له من جديد.

وأضاف سميرة سعيد أن الكثير من الذكريات عادت لها لأنها وقفت على نفس المسرح وهي طفلة تغني لجمهور عريض، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور معها وغناءه أغنياتها القديمة والحديثة معها كان ممتع بالنسبة لها خصوصا في تلك الأغنيات الصعبة، وهو ما يؤكد على أن جمهور مهرجان موازين جمهور ذواق والوقوف أمامه ليس سهلا.



حرصت الديفا سميرة سعيد على مشاركة الجمهور أجمل وأهم لقطات حفلها في مهرجان موازين، والذي قالت عنه أن الحفل اعادها للطفولة، حيث أن المسرح الذي أحيت عليه حفلها بمهرجان موازين هو أول مسرح وقفت عليه سميرة سعيد وهي طفلة في عمر الـ 12 عام، وهو مسرح محمد الخامس.

امتدت الحفلة إلى 3 ساعات وسط هتافات كبيرة من الجمهور الذي ظل يردد ديفا ديفا وهتف أيضا لنجل سميرة سعيد شادي، والذي حرص على الصعود للمسرح لالتقاط بوكيه ورد قدمته احدي المعجبات للديفا سميرة سعيد، لتقدمه سميرة سعيد لجمهورها قائلة "ولدي".

على مدار 3 ساعات قدمت الديفا سميرة سعيد أجمل أغنياتها في الحفل، وبدلت ملابسها مرتين حيث حرصت على ارتداء ملابس مستواحاة من القفطان المغربي، وحضر الحفل أشقاء الديفا عادل وزوجته وغزلان وزوجها ونجوى، إضافة إلى الملحن الكبير عبد العاطي امنا، والذي تعاونت معه الديفا في أغنية بطاقة حب والتي غناها معها على المسرح كورال الأطفال، فيما طلب الجمهور إعادة غناء أغنيتها الشهيرة قال جاني بعد يومين فيما تفاعل الجمهور مع الديفا في أغنيتها المختلفة ومنها أغنية وعدي والتي رددها الجمهور بالكامل وسط حضور عدد من رجال الدولة والمسئولين.