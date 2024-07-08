رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير وانتظام العمل بالمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين؛ جولة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعى، بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار حرص الجامعة على المتابعة المستمرة؛ للتأكد من انتظام المنظومة الطبية داخل المستشفيات الجامعية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

صاحب الدكتور المنشاوي، في جولته، الدكتور زكريا محمد عبد الصادق مدير المستشفي، والدكتور أحمد عادل أنور مدير الشئون الطبية والعلاجية، وعدد من الأطباء في مختلف التخصصات، ولفيف من العاملين بالمستشفي.

وتضمنت جولة رئيس الجامعة؛ زيارة عددٍ من الوحدات، والقطاعات المتخصصة داخل المستشفي، ومنها وحدة الأطفال المبتسرين، والتي تقدم أعلي مستويات الرعاية الطبية لحديثي الولادة، والذين يعانون من مشكلات صحية تسببت في الولادة المبكرة، فضلاً عن تفقد قطاع العمليات، والمتضمن ثلاث غرف، بالإضافة إلى الاستقبال العام، وكذلك عيادات الأسنان، والمزودة جميعها بأحدث الأجهزة الطبية، وأكثرها تطوراً.

واطمأن الدكتور المنشاوي؛ علي التزام جميع الأطقم الطبية، وأطقم التمريض، والعاملين، بالحضور اللائق، والمنتظم؛ لتقديم أفضل خدمة للمترددين علي المستشفى، وذلك في ضوء حرص الجامعة علي تقديم الخدمة الصحية اللازمة، وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة؛ داخل نطاق محافظة أسيوط، وخارجها.

وأكد الدكتور المنشاوي: إن مستشفيات جامعة أسيوط؛ تمثل مركزاً طبياً متميزاً في صعيد مصر، والتي تقدم خدماتها لملايين المرضى سنوياً فى مختلف التخصصات الطبية، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء، والتمريض، والإداريين، مشيرا إلى حرص إدارة الجامعة علي توجيه خطط التطوير، والتوسع في المستشفيات الجامعية؛ بشكلٍ مستمر؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، والمساهمة في تنفيذ خطط الدولة، واستراتيجيتها الهادفة؛ لرفع نسب الشفاء للمرضي، وتقليل قوائم الانتظار، وتوفير رعاية طيبة مميزة للمواطنين.