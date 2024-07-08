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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جامعة الأزهر تتيح كتب مسابقة «القراءة الحرة» لطلابها عبر صفحة المركز الإعلامي

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة
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قامت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتوفير كتب مسابقة «القراءة الحرة» الخمسة للطلاب من خلال نشرها PDF على صفحة المركز الإعلامي للجامعة. 
وأوضح الدكتور سلامة داود، أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الطلاب على القراءة، وتنمية الوعي والمعرفة، وإحياء قيمة فَهم الكتب التراثية وتدارسها، وتنمية مهارات الطلاب على التلخيص والمناقشة والسرد، إضافة إلى إسهاماتها في شغل أوقات الطلاب بما هو مفيد وجاد، وتقليص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمعلومات والمعرفة الثقافية، والتي يستغلها متطرفو الفكر في بثِّ سمومهم الداعية إلى الإلحاد والطعن في الثوابت والانحراف الفكري والسلوكي.
وأضاف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تَختبر قدرة الطلاب على قراءة وتلخيص وبيان وجه الإفادة من خمسة كتب؛ هي: الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، و الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، و نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الخضري، والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر.
جدير بالذكر أن المسابقة تتم من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب.

يأتي ذلك يأتي ذلك في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصها على تثقيف طلابها.

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الإعلام التواصل الاجتماعي جامعة الأزهر رعاية الطلاب