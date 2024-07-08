ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن: برنامج الحكومة كاشف لتحديات وتطلعات المصريين

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع حزب حماة الوطن، بيان برنامج الحكومة الجديدة، الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي تم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويؤكد الحزب، أن بيان الحكومة بشأن البرنامج الجديد، جاء كاشفا لكافة التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن أنه يحمل العديد من التعهدات الحكومية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، واستكمال مسيرة التنمية، فضلا عن الحفاظ على أمن مصر القومي.

حماة الوطن، من خلال لجانه النوعية المختلفة، سيقوم بدراسة برنامج الحكومة، لتقديم التوصيات اللازمة، والتي سيتم عرضها من خلال ممثلي الحزب في اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة البرنامج في مجلس النواب، وذلك بهدف تحقيق كافة المستهدفات لما فيه صالح مصر والمصريين.

الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية اللجنة البرلمانية أمن مصر القومي