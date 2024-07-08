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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يصرف مكافأة لعمال قسم الأغذية بمستشفى التأمين الصحي

اللواء عماد كدواني
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
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قرر اللواء عماد كدواني محافظ المنيا  صرف مكافأة لجميع الموظفين العاملين بقسم الأغذية بمستشفى التأمين الصحى بالمنيا نظراً للالتزام بمعايير النظافة واشتراطات الصحة والسلامة العامة.

جاء ذلك خلال جولة أجراها  اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين بعدد من المستشفيات داخل مدينة المنيا، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال و تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية والعلاجية.

تفقد المحافظ خلال جولته جميع الأقسام المختلفة داخل المستشفيات منها (وحدات الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، الأطفال، الباطنة، النساء والتوليد، الأشعة، المغسلة، وحدات الغسيل الكلوي)، ومخازن الأدوية، بالإضافة إلى المرور على قسم الأغذية والأقسام الادارية، حيث قرر المحافظ صرف مكافأة لجميع الموظفين العاملين بقسم الأغذية بمستشفى التأمين الصحى نظراً للالتزام بمعايير النظافة واشتراطات الصحة والسلامة العامة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، دكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، دكتور أحمد قناوى مدير مستشفى التأمين الصحى، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، مسئولي إدارة التفتيش المالي والإداري، حيث شملت الجولة مستشفى المنيا العام ومستشفى التأمين الصحي.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المنيا مستشفى التامين الصحي جولة تفقدية محافظة المنيا