حبس مالك شركة شحن ونجله لدهس شخص في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة حبس حبس مالك شركة شحن ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة دهس شخص لخلافات بينهما عقب نشوب مشاجرة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، بوقوع مشاجرة، بين مالك شركة شحن وأخرين.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول مالك شركة شحن، ونجله "مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم" ، مقيمان بدائرة القسم)، طرف ثان: (عامل "توفى إثر إصابته بكسور" ، زوجته ، نجلهما "بحوزته سلاح أبيض") بسبب مشادة كلامية بينهما لخلافات حول قطعة أرض.

وحال قيام الطرف الأول بمحاولة الانصراف مستقلاً سيارة قيادة نجله اصطدما بالمتوفى، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته .. نتج عن ذلك إصابتهما المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.