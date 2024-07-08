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الإثنين 08 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"تذكرتي" تعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز في قمة الدوري

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلتقي الأهلي مع فريق بيراميدز مساء الجمعة المقبل 12 يوليو في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بدوري نايل.

وتعتبر مواجهة الأهلي وبيراميدز مواجهة قمة في ظل المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري هذا الموسم بعد خروج جميع المنافسين من الصراع.

كما أعلنت تذكرتي أيضا، طرح تذاكر مباراة طلائع الجيش والزمالك والمؤجلة من الجولة الـ16 للدوري، والمقرر لها يوم الخميس المقبل 11 يوليو الجاري.

فيما تم طرح تذاكر مباراة البنك الأهلي وسموحة المؤجلة من الجولة الـ29 للدوري.

ترتيب جدول الدوري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

1- بيراميدز 65 نقطة
2- الأهلي 54 نقطة
3- المصري البورسعيدي 48 نقطة
4- مودرن سبورت 44 نقطة
5- سموحة 42 نقطة 
6- إنبي 42 نقطة 
7- الزمالك 41 نقطة 
8- زد 41 نقطة
9- سيراميكا 41 نقطة 
10- الاتحاد السكندري 37 نقطة
11- طلائع الجيش 35 نقطة
12- البنك الأهلي 33 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- الإسماعيلي 31 نقطة
15- فاركو 26 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- المقاولون العرب 20 نقطة
18- الداخلية 19 نقطة. 

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