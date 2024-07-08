وزير الرياضة يلتقي سفراء الشباب للسلام لدى الإيسيسكو

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون بين الوزارة والمنظمة ، والتنفيذ المميز لفعاليات المنتدى باذربيجان بمشاركة الوفد الشبابي من الشباب سفراء السلام ، مبيناً اطلاعه بمخرجات المنتدى ، ومؤكداً على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات عمل المنظمة وكذا فعاليات عام شباب الإيسيسكو 2024 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن استراتيجية الوزارة تأتي منسجمة مع التوجه الاستراتيجي للإيسيسكو الذي يولي اهتماماً خاصة بالشباب كما يتضح من عام الإيسيسكو للشباب 2023 – 2024 ، مشيراً أن الوزارة والمنظمة تهتمان بإبراز إبداعات الشباب ، وكذا سماع أصوات الشباب حول القضايا ذات الأهمية .

وفي كلمتها ، قالت الدكتور سالي مبروك :" يتوجه مدير المنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك بالتهنئة للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتجديد ثقة القيادة السياسية في ظل النجاحات والإنجازات المحققة في قطاعي الشباب والرياضة، وتأكيد مدير عام المنظمة على تطوير التعاون بين المنظمة ووزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة وخاصة في مجال بناء قدرات الشباب في صناعة السلام للتأكيد على أهمية ودور الشباب فى بناء مجتمعاتهم ، و مجالات الابتكار والتكنولوجيا .

ووجه الدكتور كريم عبد الباري سفير الشباب للسلام لدى الإيسيسكو ، الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته للشباب المصري ومبادراتهم وأفكارهم ، موضحاً مخرجات مشاركته في المنتدى في الجلسات وفي ورش العمل المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وقامت الدكتورة ساندي سالم سفير الشباب للسلام لدى الإيسيسكو ، باطلاع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مشاركتها في المنتدى وأنشطتها في مجال التبادل الطلابي ، مشيرة إلى رسالة السيد فريد جايبوف – وزير الشباب والرياضة بجمهورية أذربيجان والتي وجهها للدكتور أشرف صبحي لتعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الشباب والرياضة الاذربيجانية وخاصة في مجال تعزيز دور الشباب للسلام والعمل الإنساني.