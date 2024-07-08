الكرتي وماييلي يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة الاتحاد بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - وليد الكرتي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي

ترتيب جدول الدوري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد 41 نقطة

9- سيراميكا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 37 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة.