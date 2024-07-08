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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب داخل كافيه بأكتوبر

الحريق
الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل كافيه «ج .ك » بطريق المحور المركزي بالقرب من ميدان النجدة  دائرة قسم أول بمدينة أكتوبر وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

حريق كافية بأكتوبر

وكان بلاغ ورد إلى غرفة النجدة بالجيزة أفاد نشوب حريق داخل كافية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وكشفت المعاينة الأولية عن عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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