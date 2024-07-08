أحترم الجمهور ولا يشتريني بالدولار.. محمد صبحي ينتقد قصة فيلم سعودي

انتقد الفنان محمد صبحي، فكرة فيلم سعودي سوف يتم تصويره في القاهرة، خلال الفترة المقبلة، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك".

وقال: "عيب.. عيب.. عيب، سمعت أن تصوير فيلم جديد هنا في القاهرة سيبدأ.. اسمه سوسو عن رجل سعودي، يأتي إلى القاهرة في شهر رمضان الكريم يسكر بالفنادق والكباريهات، ويلعب القمار، وعندما خسر كل أمواله بدأ ينصب على المصريين ويسرقهم بطريقة كوميدية، فيلم إنتاج مصري ضخم عالمي".

وتابع صبحي: "المشكلة أنه لا يوجد ممثل سعودي قبل أن يمثل الدور.. الجميع رفضوا حبا واحتراما للشعب السعودي.. عشت عمري أحافظ على وطني وأحافظ على ريادة مصر في الفن والثقافة واحترام الجمهور ولا يشتريني بالدولار"، واختتم منشوره قائلًا: "بلا حياء بلا خجل".

محمد صبحي يقدم مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"

قدم الفنان محمد صبحي مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، وشارك في بطولتها كل من؛ وفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.