مدبولي: الحكومة تعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات ونسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز مركز في كل محافظة".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز بشبكات عالمية متخصصة واحتضان العديد من الشركات الناشئة".