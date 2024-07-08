محافظ الجيزة يتفقد الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز البلدية بأبو النمرس

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في جولة ميدانية الأسواق والسلاسل التجارية والمخابز البلدية لمتابعة توفير السلع الأساسية وبكميات وفيره لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد الإجراءات الحازمة التي ساهمت في استقرار أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المصري، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود وتنفيذ عدد من المبادرة المختلفة التي تهدف الي وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة علي مدير مديرية التموين، خلال تفقده أحد المخابز البلدية بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم ، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات والأوزان المحددة.

ووجه خلال الجولة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على مدار اليوم لتحقيق الدور الرقابي والسيطرة على الأسعار ومواجهة اى ممارسات خاطئة أو احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين واحكام السيطرة على الأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة محمد نور السكرتير العام المساعد واللواء هشام عبدالصمد قائد شرطة المرافق وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وهالة غريب مدير مديرية التموين.