رئيس النواب: لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وعضوية النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، و42 نائبا.

وأضاف " الجبالي" خلال كلمته في فعاليات جلسة مجلس النواب لعرض برنامج “الحكومة الجديدة”، أن هذه اللجنة الخاصة سوف تتدارس برنامج الحكومة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وأن تعد تقريرها عنهم خلال 10 أيام على الأكثر.

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّه استقبل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح جبالي، في كلمته بجلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة أنّ الرسالة جاء نصها: «تحية طيبة وبعد، تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر أنّنا كلفنا الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر».

وتابع: "ونرجو من الله العلي القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذي تشرفون بتمثيله وأن تنعقد روابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من رقي ورفعة والله الموفق".