ads
الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لحرصه على تنفيذ مخرجات الجلسات

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا.

وثمن مجلس الأمناء، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، لاعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة، التي تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتي من شأنها أيضا المساهمة في جهود التنمية وجهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.   

مجلس أمناء الحوار الوطني الرئيس السيسي رئيس الوزراء مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب