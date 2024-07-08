الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لحرصه على تنفيذ مخرجات الجلسات

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا.

وثمن مجلس الأمناء، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، لاعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة، التي تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتي من شأنها أيضا المساهمة في جهود التنمية وجهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.