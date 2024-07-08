عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان: " نهاية غير متوقعة لأزمة شيرين وحسام حبيب.. السر في اعتداء شيرين على ابنتها وتحطيمها الاستوديو".

وجاء في التقرير أن هناك تطورات جديدة في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وطليقها حسام حبيب.

وكشفت القناة أن الخلاف في البداية لم يكن مع الفنان حسام حبيب وشيرين، ولكن الخلاف كان بين الفنانة شيرين عبد الوهاب ونجلتها صاحبة الـ 14 عاما.

وأوضحت القناة أنه بعد اشتداد الحوار بين شيرين ونجلتها تدخل حبيب من أجل فض المشكلة، ولكن شيرين وجهت كلمات قوية لـ حسام ما جعله يغضب.

وأشارت القناة أن الفنان حسام حبيب قام بالاتصال بوالد الطفلة هنا، وهو طليق شيرين عبد الوهاب والموزع الموسيقي محمد مصطفى على إثرها وجهت شيرين سبابا جديدا لـ حسام وقامت بالتكسير في الاستوديو، وهو ما جعله يعتدي عليها بالضرب، وقامت شيرين بتحرير محضر ضد حسام حبيب.

وكشفت القناة أنه تم القبض على حسان وتم الاستماع لأقواله واستشهد بـ نجلة شيرين وهي الطفلة هنا، وتم اتخاذ قرار بالإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه، وبعد ذلك تم التصالح بين شيرين وحسام.