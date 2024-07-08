الحكومة لـ"المواطنين": التكاتف بيننا وسيلة النجاح ونرحب بجميع الآراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة اطمئنان إلى المواطنين بشأن مستقبل الدولة، قائلًا: “أبعث رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر؛ حيث إن مصر قادرة، وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية، ومن الإمكانيات ما يجعلها قادرة على استكمال مسيرتها بالمستقبل”.

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة، “كل الإنجازات التي تتم هي إنجازات الشعب المصري، والتكاتف بين الشعب والحكومة والتماسك الاجتماعي هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل بكل قوتها لتنفيذ ما تم تكليفها به من قبل الرئيس، إلى جانب العمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها، معقبا “سنواجه أى تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، “سنضع بين أيديكم وثيقة تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة توضح بشكل جلي مسارات وبرامج عملها، ونرحب بجميع الآراء والتوصيات عبر دراسة البرنامج لنقر معا مسارات عمل الحكومة للفترة القادمة".

واستطرد "تتعهد الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج لضمان الشفافية والمسائلة، وعقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان هذه النتائج، وتوضيحها للرأي العام، وهذا الالتزام يأتي فى إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين؛ مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشامل فى كافة المجالات”.