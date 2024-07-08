محافظ المنيا يفاجئ المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المستشفيات داخل مدينة المنيا، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية والعلاجية.



تفقد المحافظ خلال جولته جميع الأقسام المختلفة داخل المستشفيات منها (وحدات الرعاية المركزة، الاستقبال والطوارئ، الأطفال، الباطنة، النساء والتوليد، الأشعة، المغسلة، وحدات الغسيل الكلوي)، ومخازن الأدوية، بالإضافة إلى المرور على قسم الأغذية والأقسام الادارية، حيث قرر المحافظ صرف مكافأة لجميع الموظفين العاملين بقسم الأغذية بمستشفى التأمين الصحى نظراً للالتزام بمعايير النظافة واشتراطات الصحة والسلامة العامة.



واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة، كما استفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مشدداً على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضماناً لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة، وان يتواجد مرافق واحد فقط للمريض داخل المستشفى من أجل التهوية الجيدة وتوفير بيئة صحية ملائمة لمتلقي الخدمة الطبية.



أكد المحافظ حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية موجهاً بتقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين وتعظيم الاستفادة من الأجهزة الطبية والمعامل الحديثة بها، خاصة بعد انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية، بهدف توفير رعاية طبية متكاملة ومميزة لأكثر من 6 ملايين مواطن من أبناء المنيا، وتقديم الخدمات الصحية فى أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة.



وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.



رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، دكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، دكتور أحمد قناوى مدير مستشفى التأمين الصحى، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، مسئولي إدارة التفتيش المالي والإداري، حيث شملت الجولة مستشفى المنيا العام ومستشفى التأمين الصحي.

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (14)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (12)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (13)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (10)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (7)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (6)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (8)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (1)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (2)

WhatsApp Image 2024-07-08 at 3.43.26 PM (3)