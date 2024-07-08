رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60 و65%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سوف يتم تبني إستراتيجية قومية للإستثمار من عامي 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تشجيع الأستثمار في عدداً من القطاعات ذات الأولوية ، والداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60_65% من إجمالي الاستثمارات.

وأضاف "مدبولي" ، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض برنامج "الحكومة الجديدة"، أنه سوف يتم رفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14%، لافتاً إلى أنه سوف يتم ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي و الأجنبي المباشر بالأنشطة و الصناعات المستهدفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى، أنه سوف يتم إستكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بكافة عناصرها، وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.