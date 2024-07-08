رئيس الوزراء: برنامج الحكومة يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها القيادة السياسية منذ 10 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الحكومة يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها القيادة السياسية منذ 10 سنوات، وبذلت فيها جهدا كبيرا في مجالات البنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، والتوسع في مبادرات الصحة والمبادرات التنموية الكبرى، لتحسين حياة القرى مثل تكافل وكرامة و100 مليون صحة.

وأشار "مدبولي"، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، إلى العمل من أجل تحسين جودة الأسر والتمكين الاقتصادي لها، وتابع قائلاً: "نستمر في تقديم برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في نطاقها، وحماية العمالة غير المنتظمة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، العمل على زيادة فرص العمل، والحد من معدلات البطالة، ورفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل.