مدبولي: الحكومة توجه رسالة طمأنة للشعب المصري باستكمال المسيرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستنظر لـ مشاريع القوانين المقدمة، وسيتم طرح مبادرات سياسية لمشاركة الشباب في المبادرات السياسية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة توجه رسالة طمأنة لكل الشعب المصري باستكمال المسيرة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك ما يجعلها تستكمل ما بدأته بكل ثقة، والرئيس السيسي أكد أن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض تتم بقدرة الشعب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، من خلال التسهيل وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة يكون من أجل تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، وصناعة السيارات الكهربائية، ويتم احتضان الكثير من الشركات الناشئة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال تنفيذ استراتيجية تجعل القطاع السياحي متقدم، وتحسين الخدمات للسياح.