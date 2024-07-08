رئيس الوزراء أمام البرلمان: برنامج الحكومة الجديدة يسعى لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة الجديدة يقوم على تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرا إلى العمل على تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف "مدبولي"، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، أن البرنامج يتضمن العمل على تحقيق عدة أهداف، منها: قضايا الأمن القومي، وارتفاع المستوى الثقافي والاجتماعي، خاصة خدمات التعليم والصحة وضبط الأسواق والتطوير الشامل تخفيف وتيرة التوترات التي تؤثر على المواطنين ومعالجتها بكل حزم، وفتح صفحة جديدة مع الإدارات المحلية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن برنامج الحكومة يقوم على 4 محاور، في مقدمتها حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية بتحقيق حماية وأمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش في مواجهة التحديات وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.