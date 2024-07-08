إطلاق اسم اللواء جمال نورالدين على محور جديد يربط "كفرالشيخ وسخا"

كرم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافظة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى عموم المصالح والقطاعات الحكومية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومديرى إدارات الديوان العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

فى بداية الحفل، قدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، خالص التهنئة للواء دكتور علاء عبدالمعطي، بمناسبة توليه منصب محافظ كفرالشيخ، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تكون محافظة كفرالشيخ على يديه من أرقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المنصب يأتى تتويجًا لجهوده وإسهاماته الملموسة وثقة القيادة السياسية.

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن حفل تكريم اللواء جمال نور الدين، يؤكد على حرص المحافظة على تواصل الأجيال ومتابعة المسيرة وتسليم الراية من قيادة لأخرى، متمنياً لمحافظة كفرالشيخ، دوام التقدم والريادة وتكون من أولى محافظات الجمهورية تقدماً في كل المجالات.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الزملاء المحافظين السابقين وخاصةً الإنجازات التى حققها اللواء جمال نورالدين، على أرض محافظة كفرالشيخ، مؤكدًا على إستكمال مسيرة التنمية والعطاء، والمضى قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات، التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأعلن دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن إطلاق إسم "اللواء جمال نورالدين"، على المحور الجديد الرابط بين "طريق كفرالشيخ- سخا"، وطريق " كفرالشيخ- طنطا "، مروراً بمشروع "سكن كل المصريين" الجديد، و"مسار العائلة المقدسة"، ومركز التنمية الشبابية لربط جنوب غرب كفرالشيخ بجنوب شرق عاصمة المحافظة، بالمدن والمحافظات المجاورة "القطاع الأول من دائرى العاصمة"، تتويجاً وعرفاناً بإنجازاته لصالح أبناء محافظة كفرالشيخ.

‏

وقدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، وكتاب الله الكريم" المصحف الشريف؛ هدية تذكارية، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفرالشيخ.

الجدير بالذكر: أن اللواء جمال نورالدين، شغل منصب محافظ كفرالشيخ فى الفترة من 27 نوفمبر لعام 2019 وحتى الثالث من يوليو الجارى، وشهدت المحافظة خلالها طفرة تنموية كبيرة فى مختلف المجالات، شملت التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية وغيرها من المجالات.

IMG-20240708-WA0070

IMG-20240708-WA0066

IMG-20240708-WA0068

IMG-20240708-WA0059

IMG-20240708-WA0060

IMG-20240708-WA0057

IMG-20240708-WA0062

IMG-20240708-WA0063

IMG-20240708-WA0065