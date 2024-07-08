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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 615 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 614698 طن و311 كيلو قمح  إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي أنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها إلى الصوامع.

أضافت وكيل وزارة التموين أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.

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