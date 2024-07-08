توريد 615 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي إهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثمناً جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 614698 طن و311 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة .

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي أنه يسمح بإستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها إلى الصوامع.

أضافت وكيل وزارة التموين أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.