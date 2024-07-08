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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشييع جثمان طفلة عثر على جثتها أمام منزل والدها بالفيوم

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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شيع المئات من أهالي قرية أبجيج بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، جثمان الطفلة " سما.م.ج" والتي تبلغ من العمر 3 سنوات وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية. 
وكانت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، قررت تسليم جثمان الطفلة لذويها لدفنها بمقابر العائلة بمسقط رأسها بعد أن انتدبت الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة .

تعود البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بعثور الأهالي بقرية أبجيج على جثة طفلة مقتولة داخل جوال وملقاة أمام منزل والدها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى «سما .م.ج.م »، مقيمة بقرية أبجبج بمركز الفيوم. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبي الواقعة. 

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