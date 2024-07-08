رئيس جامعة دمياط يشهد ختام فعاليات "التغيرات المناخية"

اختتم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعةدمياط اليوم ٨ يوليو ٢٠٢٤ ورشة عمل " التغيرات المناخية واقع ينبغي الاستعداد له والتعامل معه" التي انعقدت بالجامعة على مدار يومين .

جدير بالذكر أن ورشة العمل ممولة ضمن مشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ( Cop - 27 ) والذي عُقد بشرم الشيخ عام ٢٠٢٢ وحصلت الجامعة بموجبه على المشروع البحثي " التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية بين رأس البر وميناء دمياط استجابة لارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية" ، بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

خرجت ورشة العمل التي امتدّت على مدار يومين بعدة توصيات تتمثل في:

الربط بين البحوث الأكاديمية والجهات التنفيذية المعنية بحماية الشواطئ.

تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الأعمال الخاصة بإدارة حماية الشواطئ بين بورسعيد ودمياط لنقل الخبرات وإتاحة فرص تدريب للطلاب.

تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الأعمال الخاصة بإدارة حماية الشواطئ بين بورسعيد ودمياط لنقل الخبرات وإتاحة فرص تدريب للطلاب. عمل مزيد من ورش العمل والمؤتمرات بصفة دورية للوقوف على المشاكل وسبل الحل.

إنشاء مرصد بحري وبيئي في جامعة دمياط يدعم إمكانيات الجامعة البحثية ويقوم برصد التغيرات البيئية والزلازل وحركة سطح البحر.

إنشاء مرصد بحري وبيئي في جامعة دمياط يدعم إمكانيات الجامعة البحثية ويقوم برصد التغيرات البيئية والزلازل وحركة سطح البحر. ⁠التوصية بإنشاء نظام إنذار مبكر بين دول حوض المتوسط للتحذير ضد المخاطر.

دعم وصيانة مشاريع حماية الشواطئ أمام سواحل رأس البر وميناء دمياط.

وخلال كلمته وجه الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة الشكر لجميع الحاضرين من المشاركين بورشة العمل التي أتت بثمارها ، من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهات المعنية والقائمين على التنظيم .

وأكد رئيس الجامعة على دعم الجامعة للبحث العلمي وإمداد المراكز البحثية بأحدث الأجهزة في مختلف التخصصات للإرتقاء به لتحقيق الريادة المحلية والدولية ، فالبحث العلمي يمثل الأساس لمواجهة تحديات المستقبل وتقديم حلول لها ، وهو ما تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً به.