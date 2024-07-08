مدبولي: احتضان الشركات الأجنبية الناشئة لتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وأن ذلك من خلال التسهيل وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن ما تقوم به الدولة يكون من أجل تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، وصناعة السيارات الكهربائية، وأن يتم احتضان الكثير من الشركات الناشئة.



ولفت إلى أن الحكومة تعمل على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية تجعل القطاع السياحي متقدم، وتحسين الخدمات للسياح، مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت سببا في زيادة المشكلات الاقتصادية، نتج عنها زيادة في سعر السلع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة عملت من أجل تحسن الأوضاع في ذلك الظروف الخارجية التي تؤثر على كل الدول، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاء بعدها الحرب على غزة، وتدهور الأوضاع، وأن تلك التحديات لها تأثير كبير على مصر ويتم التعامل معها.



