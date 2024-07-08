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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الحكومة: نعمل على زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على زيادة الصادرات، وأن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، والصناعات الزراعية، ويتم توسع في حجم الأراضي، وأنه يتم استخدام المياه الجوفية، ويتم عمل معالجة لمياه الصرف.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة تقوم بتوفير الزراعات ذات الإنتاج الأكبر، وأن هناك اهتمام كبير بزيادة الصادرات.
وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويًا، وأن هذا سيكون له تأثير إيجابي على الدخل القومي.  
 

الدكتور مصطفى مدبولي زيادة الصادرات رئيس مجلس الوزراء