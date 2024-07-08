رئيس الوزراء أمام البرلمان: الحكومة الحالية حكومة تحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة الحالية حكومة تحديات، مؤكدًا على أن هناك مجموعة من الأولويات للحكومة، وهي حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان بخلاف المتطلبات الخدمية والتعليم والصحة.

وأكد "مدبولي" على استكمال المشروعات الوطنية والمبادرات القومية، موضحًا أن الحكومة تسعى لضبط الأسواق، وتطوير شامل في الأداء الاقتصادي، لمواجهة التحديات العالمية التي تنعكس على مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة الجديدة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه السبيل لتحقيق الأهداف والمصلحة العليا، ويجب أن تعلو المصلحة العليا على أي مصلحة.