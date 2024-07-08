رئيس الوزراء: الحكومة أولت اهتمامًا خاص بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة: " إن الحكومة أولت اهتمامًا خاص بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، ونستهدف التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، مع ضمان الإستدامة البيئية.

وأضاف مجلس رئيس الوزراء، انتهينا من تطوير المناطق غير الآمنة، وسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، موضحًا أن الحكومة تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، وذلك من خلال تعزيز الاستدامة المالية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض إجمالي الدين العام، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة وزيادة معدلات التشغيل.