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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي : نسعى لتأمين وتنويع مصادر الطاقة وتطوير شبكات نقلها وتوزيعها

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سوف يتم العمل على تحقيق أمن مصر المائي و الغذائي باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل و القرن الإفريقي، بالإضافة إلى عدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل ، والتي تمثل الحياة لكل المصريين.

وأضاف "مدبولي" ، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض برنامج "الحكومة الجديدة"، أنه سوف تم العمل على تقليل الفاقد من المياه، و ترشيد إستخدامها، بالإضافة إلى حماية الموارد المائية من التلوث، معلقاً:"هذا فضلاً عن الأمن الغذائي و زيادة المحصول من المحاصيل الإستراتيجية، و رفع جودة المنتجات الزراعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى، أنه سوف يتم تأمين و تنويع موارد الطاقة التقليدية و المتجددة ، وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة و البنية التحتية، و تطوير شبكات نقل و توزيع الطاقة.

 

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