رئيس الوزراء: الحكومة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان، وأنه هناك توسع للمشروعات وتوفير فرص العمل، وأنه سيكون هناك برامج للحماية الاجتماعية، وتمكين العمالة غير المنتظمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة تقوم باستكمال الأهداف الاستراتيجية للصحة، وسيكون هناك توسع لخدمات التأمين الصحي بجميع المحافظات.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة المعلمين، وأن يكون هناك تطوير لبرامج التعلم، وأنه سيكون هناك بناء للمدارس بالأماكن التي بها كثافة.

وأوضح أنه سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص من أجل بناء عدد من المدارس في الفترة المقبلة حتى عام 2026، وأنه سيتم تنفيذ 100 مدرسة يابانية جديدة حتى عام2026، وأن المدارس اليابانية تتيح الفرصة للأسر المتوسطة.

