محافظ المنوفية يلتقي عددا من الحالات الإنسانية وذوي الهمم| صور

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتيه بالديوان العام بعدد من ذوي الهمم والحالات الإنسانية من أبناء المحافظة وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته المفاجئة لمجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم، بحضور محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، الدكتور وائل الجندي مدير المنطقة الاولى ومسئول اللجان التخصصية بمجمع العيادات.

حيث استمع محافظ المنوفية، للحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، ووجه محافظ المنوفية، بصرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لتلك الأسر مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وأمنة.

وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية، على أنه موجود لخدمتكم وتلبية كافة مطالب واحتياجات أهالي شعب المنوفية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

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