رئيس الوزراء يستعرض خطة الحكومة في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العمل من أجل المستقبل هو مسئولية الجميع، والشراكة بين الدولة القطاع الخاص والمجتمع هي السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأهداف، معقبا: “ المحور الأول هو المعني بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بما يضمن حماية وأمن واستقرار الحدود وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، فضلا عن تطوير السياسة الخارجية فى مصر”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة،: “نؤكد على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مختلف المحافل الدولية ذات الصلة فى مكافحة الإرهاب، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول فى هذا المجال”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “نحرص على الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية، وخلال فترة البرنامج سنسعي بجدية لتعظيم الشراكات الإستراتيجية الدولية والانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية لتعزيز من موقف مصر على الساحة العالمية وتعزيز فرص جديدة فى مختلف المجالات ودعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديد وتعزيز قدرات الوطن".