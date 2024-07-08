وفاة والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي

توفيت ظهر اليوم ثريا إبراهيم القصيفي، حرم فارس الصحافة المصرية الراحل مصطفى شردي، مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس النواب سابقا، ووالدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، عضو مجلس النواب سابقا، والمهندس إبراهيم مصطفى شردي، والراحل المهندس أيمن مصطفى شردي.

وكتب الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحاب ربها الكريم والدتي الغالية فقيدة آل القصيفي وشردي، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعلها في جنات النعيم ويلهمنا الصبر على فراقها".

وتابع: "مصابنا جلل، نسأل الله أن يسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وسوف تشيع الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمدينة بورسعيد، وتدفن الفقيدة في مقابر الأسرة هناك.

وكانت الفقيدة قد انتقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث كانت تعاني من مشكلات صحية، قبل أن توافيها المنية ظهر اليوم.