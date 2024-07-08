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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تكليف لجنة التنظيم المركزية والشؤون القانونية للتحقيق في الفيديو المسرب لحزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد
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أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد بيانًا حول الفيديو المسرب من قاعة الهيئة العليا.


وقال يمامة، إنني أود أن أوضح أن أبناء حزب الوفد جميعا هم أفضل من انجبت مصر المحروسة، ولكن ايذاء التطاول على الحزب العريق في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المغرضة وأمام الاشتباه فى جريمة كانت تتم أو لم تتم داخل أروقة حزبنا العريق.


وتابع رئيس حزب الوفد، وبناء عليه أكلف لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل اعضائها فورا بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد الهيئة العليا