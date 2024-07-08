رئيس الوزراء: نستكمل مسيرة الدولة في المشروعات والتنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء :"إن برنامج عملنا يعتمد على رؤية مصر 2030، وجلسات الحوار الوطني".

وأضاف "مدبولي" ، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض برنامج "الحكومة الجديدة"، أنه سوف يتم استكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهداً كبيراً، في تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة وإستصلاح الأراضي، و تطوير الصناعة و العشوائيات ، بالإضافة إلى توفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تحديات جديدة خلقتها الأزمة الأقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية ، و التي تبعها تعطل لحركة الأسواق العالمية ، و هذه الأزمة تسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار.