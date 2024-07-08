المستشار عبد الراضي صِدِّيق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمود محمد غنيم، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز سلمان، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، طارق عبد العليم، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عوض عبد الحميد - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.

كما حضر المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتورعبد الله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وأكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال اللقاء على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، مشيدًا بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، ومعربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار عبد الراضي صديِقّ، في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

من جانبه عَبّرَ المستشار عبد الراضي صديِقّ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه لزيارة المستشار بولس فهمي، و المستشارين أعضاء المحكمة، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وما تقوم به من دور بارز في ضمان احترام الدستور، وتعزيز وكفالة حقوق وحريات المواطنين.

في ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.



6cc8fc71-33be-4fe8-8876-0e21fbfa9844

9a84a222-10dd-46e4-9403-71713fe81fc6

28b00b67-d955-4f49-982c-79fde4ffcedd

942f570e-fc29-4acc-829e-ac4bc289a70f

8799410d-f742-43a9-96c5-9e0b9a8a10a4