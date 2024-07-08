رئيس الحكومة يتعهد بحل مشكلة الكهرباء أمام مجلس النواب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت سببا في زيادة المشكلات الاقتصادية، نتج عنها زيادة في سعر السلع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة عملت من أجل تحسن الأوضاع في ذلك الظروف الخارجية التي تؤثر على كل الدول.

ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاء بعدها، الحرب على غزة، وتدهور الأوضاع، وأن تلك التحديات لها تأثير كبير على مصر ويتم التعامل معها.

وتابع:" الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، وأن الحكومة تضع تكليف الرئيس السيسي لها، لكي يتم تحقيق عدد من الأهداف، منها العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من التعليم والصحة، والاستمرار في المشروعات والمبادرات، والعمل على بناء الإنسان، وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل من أجل المواطنين، وأن الحكومة ستهتم بحل مشكلات المواطنين، وأنه سيكون هناك فتح صفحة جديدة بين المواطنين والمسؤولين.

وأوضح أن الحكومة تعلم مشكلة الكهرباء، والجميع يعمل على حل المشكلة بشكل نهائي في النصف الأول من العام الأول للحكومة الجديدة، سيتم حل تلك المشكلة، وأنه يتعهد للجميع بحلها.