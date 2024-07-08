بلومبرج: «الأهلي المصري» الأول كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة خلال النصف الأول

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

إدار ورتب وسوق 13 صفقة تمويلية بقيمة 83.2 مليار جنيه

كما حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كوكيل للتمويل والمركز الثالث كمسوق للقروض المشتركة والمركز الرابع كمرتب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الخامس كوكيل للتمويل والمركز السابع كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة وترتيب وتسويق ستة عشر صفقة تمويلية وذلك بقيمة إجمالية حوالي 83.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024.

هشام عكاشة: البنك الأهلي دائما ما يدعم المشروعات التي تساهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد المصري

وتعقيبا على تلك النتائج المتميزة، صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بإدارتها وترتيبها خلال النصف الأول من عام 2024 تم توجيهها لمشروعات كبرى تخدم العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل بناء السفن والقاطرات، التطوير العقاري والمقاولات، البترول، السياحة، الأسمدة وصناعة الأخشاب، موضحا أن البنك الأهلي المصري دائما ما يدعم المشروعات التي تساهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وذلك انطلاقا من سياسة البنك الثابتة في دعم التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، معربا عن اعتزازه بحفاظ البنك على صدارة نشاط القروض المشتركة في مصر بالإضافة إلى المراكز المميزة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط وفقا وشهادة وكالة بلومبرج التي تعد إحدى المؤسسات العالمية المرموقة المعنية بتقييم القروض المشتركة الممنوحة من البنوك.

ومن جانبه أفاد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك يواصل مسيرة نجاحه في إدارة وترتيب القروض المشتركة من خلال سعيه المستمر لتلبية الاحتياجات التمويلية لكافة العملاء في مختلف القطاعات، وذلك بفضل خبرات البنك المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وأيضا شبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بمؤسسات التمويل المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على ادارة وإنهاء الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة لدى البنك تدعم تمويل المشروعات الكبرى، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وأكد أن التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية يعكس أيضا قوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات.

وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام العديد من الصفقات التمويلية وذلك من خلال حلول متخصصة ومتكاملة.

وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية.