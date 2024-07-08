ضمن أعمال الموجة 23 إزالة 41 حالة تعدٍّ بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمدن المنيا اليوم الاثنين أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة 41 حالة تعدي بمدن سمالوط ومغاغة وأبوقرقاص.
حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة اليوم الاثنين بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة الإزالة المكبرة وبالتعاون مع جهات الولاية وبحضور قوة من الأمن وقوة من مركز شرطة مغاغة.
حيث استهدفت الحملة تنفيذ عدد 28 حالة تعدٍّ (إزالة عدد 7 حالات حماية النيل -عدد 17 حالات في ولايه الرى -4 حاله في المهد)
حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مدينة ابوقرقاص قامت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى بإزالة عدد ٣ حالات تعدى بقرية جريس بمركز أبوقرقاص بناء بدون ترخيص والتحفظ على معدات البناء .
وأضاف رئيس مركز ابوقرقاص أن الوحدة المحلية لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
وفى مدينة سمالوط قام الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ويرافقه نواب رئيس المركز ومسئولو الإدارة الزراعية بسمالوط بإزالة عدد (10) حالة بحى شرق وشمال المدينة منها عدد 4 حالات بناء على أرض زراعية وعدد 6 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة 515 مترا.