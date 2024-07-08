"باقي الوشم" للكويتي عبد الله الحسينى| تفوز جائزة غسان كنفاني للرواية 2024

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، منذ قليل، عن فوز الكاتب الكويتي عبد الله الحسيني بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية في الدورة الثالثة لعام 2024 عن رواية "باقي الوشم" الصادرة عن مكتبة تكوين في الكويت.

القائمة الطويلة لجائزة غسان كنفانى للرواية

وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية أعلنت مؤخرًا عن الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة والتي تضمنت 14 رواية لكتاب من 10 دول عربية، وبعدها أعلنت عن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة، والتي تضم خمس روايات تم اختيارها من بين الـ 14 رواية وهم: رواية"2067" للروائي سعد القرش من مصر، ورواية "وجعٌ لا بدَّ منه" للروائي عبد الله تايه من فلسطين، ورواية "باقي الوشم" للروائي عبد الله الحسيني من الكويت، ورواية "ربيع الإمام" للروائي محمد سيف الرحبي من سلطنة عُمان، ورواية "برلتراس" للروائي نصر سامي من تونس.

رسالة الى الاحتلال الإسرائيلى

وأشاد وزير الثقافة، عماد حمدان بدور لجنة التحكيم الخاصة بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة للعام 2024 برئاسة الناقد والروائي المغربي أحمد المديني وأعضاء اللجنة على حرصهم وجهدهم من خلال المتابعة والمراجعة للروايات المُرشحة، والتي جاءت بظروف قاسية وصعبة نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر بحق الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال "حمدان"، إن استمرار الجائزة التي تحمل اسم من أسماء الثقافة الوطنية ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية في ظرف فلسطينية استثنائي نتيجة العدوان المستمر لهو التأكيد على وعينا أن الثقافة مقاومة وأن الرواية الوطنية الفلسطينية لا يمكن محوها وطمسها مهما حاول الاحتلال من تغيير وتهويد وتزوير، فالأرض بشواهدها ومعالمها وحجارتها وترابها ولونها تروي حكاية الفلسطيني.