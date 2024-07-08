"الكرملين": لا نُعلق آمالًا على نتائج الانتخابات الفرنسية في تحسين العلاقات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الاثنين/، أن روسيا لا تعلق آمالا كبيرة على نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية لتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال بيسكوف- في تصريحات صحفية- "بالنسبة لروسيا من الأفضل بالتأكيد أن تخرج القوى السياسية اليسارية منتصرة بما يدعم الجهود الرامية إلى استعادة علاقاتنا الثنائية، لكننا حتى الآن لا نرى إرادة سياسية يتم التعبير عنها بوضوح من الجانب الفرنسي، لذلك لا نعتز بأي آمال كبيرة أو أوهام في هذا الصدد"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى أن فوز القوى اليسارية في فرنسا أفضل من انتصار اليمين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأفادت بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، بأن تحالف (الجبهة الشعبية الجديدة) حصل على 182 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 577 عضوا بعد الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت، أمس الأحد، أما المركز الثاني فكان من نصيب ائتلاف كتلة "معا" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحصوله على 168 مقعدا، أما ثالث أكبر فصيل فسيكون حزب التجمع الوطني اليميني الذي يضم 143 نائبًا.

