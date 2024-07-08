رئيس "محلية النواب": المشروعات الجديدة تقوم على أسس جيدة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروعات الجديدة تقوم على أسس جديدة، مشددًا على أنّ اليوم تاريخي للمصريين، إذ سيستمع نوابهم في البرلمان لبرنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، مهنئًا إياه على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف "السجيني"، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ملفات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كثيرة، وهي ملفات مدرجة في بداية كل دور انعقاد، مثل النظافة، تدوير المخلفات، الأسواق والمواقف العشوائية، الجبانات، مخالفات المباني، التعديات على الأراضي الزراعية، مراقبة الأداء في مبادرة 100 مليون شجرة، واختيار قيادات الوحدات المحلية".

وتابع، أن معظم تحديات وملفات اللجنة مرتبطة بملفات قديمة متوارثة يتعمل العمل على حلها، ولا يوجد ملفات متجددة إلا ملفات الأمن، فالأشياء التي بها مشكلات موروثة، ولكن الجديد يتم بناؤه وفقا لأسس جيدة، مثل المدن الجديدة ليس بها تحديات.