ليلة العمر قلبت غم| مصرع شخصين في زفة أعلى كوبري المنيب|شاهد

شهدت محافظة الجيزة مأساوية، مساء أمس، إثر غرق سيارة عروسين في نهر النيل بعد سقوطها من أعلى دائري المنيب.

وكشف أحد شهود العيان تفاصيل الحادث من خلال تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: كنت سائر أعلى الطريق الدائري بالمنيب، وفوجئت بموكب سيارات حفل زفاف يغلق الطريق وكان قائدي السيارات الخاصة بحفل الزفاف يسيرون بطريقة بهلوانية وحركات استعراضية، موضحًا أنه في لحظات اقتحمت سيارة العروسين الحاجز الحديدي نحو أعماق نهر النيل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن سيارة خلال زفة العروسين سقطت في مياه النيل، مما أسفر عن وفاة "إيمان حسن" شقيقة العروسة، ومحمد حامد، نجل عم العريس، وسقوط السائق وآخر في المياه، وتم انتشالهما من المياه وتحسين حالتهما الصحي وتم ضبط السائق، وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

