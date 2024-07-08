بالفيديو.. إسرائيل تجبر الفلسطينيين على مغادرة مدينة غزة بالقوة لاقتحامها مرة أخرى

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لمعاناة الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، بعدما أجبرتهم إسرائيل على مغادرة مدينة غزة بالقوة لاقتحامها مرة أخرى.

ويظهر الفيديو، المئات من الفلسطينيين، الذين يحزمون أمتعنهم وينزحون مرة تلو أخرى، أجبروا على مغادرة مدينة غزة الأحد بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة، لاجتياح ثان وثالث، لا مأوى لهم ولا وجهة يصلون إليها فكل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه في نزوح يتلوه نزوح.

كما أوضح الفيديو، التدفق المستمر من الرجال والنساء والأطفال وهم يغادرون المدينة المدمرة يسيرون خفافا أو ركبانا.

فيما قام البعض بدفع أقاربهم المسنين أو المصابين على كراسي متحركة، بينما حمل آخرون أطفالا صغارا على أكتافهم أو حملوا معهم الحقائب والجرار.