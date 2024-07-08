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الإثنين 08 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جبالي: استقبلت رسالة من الرئيس السيسي بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة

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قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّه استقبل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح جبالي، في كلمته بجلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة أنّ الرسالة جاء نصها: «تحية طيبة وبعد، تنفيذا لمقتضيات نص المادة 146 من الدستور، يطيب لنا إخطار مجلس النواب الموقر أنّنا كلفنا الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس الموقر».
وتابع: "ونرجو من الله العلي القدير أن تحظى الحكومة بثقة الشعب الذي تشرفون بتمثيله وأن تنعقد روابط التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق ما تصبو إليه البلاد من رقي ورفعة والله الموفق".

مجلس النواب بيان الحكومة الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي