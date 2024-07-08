بدء مناورات عسكرية صينية مع بيلاروس في منطقة حدودية قريبة من بولندا وأوكرانيا

الإثنين 08/يوليو/2024 - 03:04 م

بدأت الصين وبيلاروس، اليوم الإثنين، مناورة عسكرية مشتركة في منطقة حدودية قريبة من بولندا وأوكرانيا، وهي خطوة من المرجح أن تثير المخاوف في أوروبا.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية - وفقا لما أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية - أن "التدريب على مكافحة الإرهاب بالقرب من مدينة بريست في غرب بيلاروس يأتي وفقا لخطة سنوية وتوافق ثنائي" موضحة أن التدريبات ستركز على عمليات إنقاذ الرهائن والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الصين أفرادا من قواتها العسكرية إلى بيلاروس للتدريب وكان آخر تدريب مشترك معروف لهم عام 2018 الذي أقيم في مقاطعة شاندونج شرق الصين.

كما شاركت كل من الصين وبيلاروس أيضا في مناورات فوستوك العسكرية المشتركة المتعددة الأطراف التي استضافتها روسيا في أغسطس 2022.

وكانت الصين وبيلاروس قد تعهدتا في أغسطس الماضي بإجراء المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة وذلك عندما التقى وزير الدفاع الصيني آنذاك لي شانج فو مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك.

تأتي التدريبات الحالية بعد أن أصبحت بيلاروس يوم الخميس الماضي عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون وهي كتلة أمنية إقليمية تروج لها الصين وروسيا كبديل للتكتلات التي يقودها الغرب.

وعلى هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في العاصمة الكازاخية أستانا الأسبوع الماضي تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "ببذل الجهود لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول المجاورة.

وكانت مينسك حليفا رئيسيا لموسكو منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 وأجرت بيلاروس وروسيا تدريبات نووية تكتيكية العام الماضي ووافقت بيلاروس على تخزين الرؤوس الحربية النووية التكتيكية الروسية على أراضيها.

وتجري التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين البيلاروسي والصيني خلال الأسبوع الجاري في مدينة بريست البيلاروسية وهي مدينة تبعد أقل من 5 كيلومترات عن الحدود مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والتي كانت داعما رئيسيا لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية كما تقع بريست على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

