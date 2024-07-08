محافظ الجيزة يتفقد محطات رفع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بأبو النمرس

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محطات رفع الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة عدد من القري بمركز مدينة أبو النمرس وذلك لخدمة القرى المحرومة في إطار سعي الدولة للنهوض بالبنية التحتية وكافة الجوانب المعيشية للمواطنين .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بزاوية أبو مسلم بطاقة 32 ألف م3 يوميا لخدمة أهالي قريتى زواية أبو مسلم وابو يوسف مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات لهم والتي من المقرر دخولها الخدمة نهاية شهر أغسطس القادم.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحى بنزلة الأشطر بطاقة 8 آلاف م3 يوميا ومحطة رفع صرف صحي بمنيل شيحة بطاقة رفع 45 الف م3 يوميآ وذلك لخدمة مواطني تلك القري .

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مسئولي الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لتعظيم الاستفادة القصوى ودخول المشاريع الخدمة في أسرع وقت ممكن .

كما وجه شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية وذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية من قبل الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمني المقرر لتشغيل المحطة بشكل كامل .

واطمئن محافظ الجيزة خلال جولته علي الموقف التنفيذي لشبكات خطوط الطرد والانحدار والأعمال الكهروميكانيكية تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية، مشيراً إلى أن فور الانتهاء من تشغيل المحطات سيتم الأخذ في الاعتبار دراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق استكمالا لأعمال تطوير البنية التحتية بالقري .

كما وجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم اللازم للانتهاء من الدفع النفقي لإنجاز المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد لما تمثله من أهمية كبيرة في الارتقاء بالبنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمساعدة ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .