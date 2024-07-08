السلطات الصينية: نواصل جهود الإنقاذ لمنع اختراق سد محافظة "هوارونج"

أفادت السلطات المحلية الصينية، اليوم /الاثنين/، بتواصل جهود الإنقاذ لوقف التآكل الداخلي لمنع اختراق السد الذى يقع في محافظة "هوارونج" الصينية حيث يتواجد أكثر من 300 من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء في الموقع.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مديرية الموارد المائية فى المقاطعة توضيحها أن السد تعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى التآكل الداخلي، مما يعرضه إلى الخرق، ومن ثم يؤدي إلى انهياره إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 7000 من السكان بعد حدوث خرق في سد بحيرة "دونغتينج" يوم الجمعة الماضي، ويسابق العمال الزمن لإغلاق الخرق الذي يبلغ طوله 226 مترا.